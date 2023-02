Die neuen Reglermodelle 2850T und 3850T CFR eignen sich ideal für die Messung, Aufzeichnung und Steuerung von Produktionsprozessen. Sie erfüllen bereits die Normen AMS2750 für die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie CQI9 für die Automobilindustrie. Nun verfügen sie auch über spezifische Funktionen für den Einsatz in der pharmazeutischen Industrie, insbesondere für sekundäre Produktionsanlagen wie Sterilisations-Autoklaven, Klimakammern, Filtersysteme, Gefriertrockner und Laborinkubatoren.

So legen die PID-Controller beispielsweise einen Audit Trail an. Dieser vollständige Verlauf der Erstellung und Änderung von Prozessparametern liefert genaue Informationen darüber, wer wann welche Änderungen vorgenommen hat. Dies ist eine notwendige Voraussetzung für den Einsatz unter 21-CFR-Bedingungen, um die sofortige Verfolgung der Verarbeitungscharge gewährleisten und damit beurteilen zu können, ob Probleme aufgetreten sind. Die Aufzeichnungsfunktion ermöglicht auch die Archivierung von Prozessdaten in Form eines elektronischen Protokolls mit digitaler Signatur.

„Unsere neuen CFR-konformen Multifunktionsregler garantieren die Einhaltung der Kriterien für elektronische Aufzeichnungen und digitale Unterschriften in Bezug auf Genauigkeit, Authentizität und Zuverlässigkeit während des gesamten Produktionszyklus“, erklärt Paolo Buzzi, Marketing Manager für Steuerungen und Leistungssteller bei GEFRAN.