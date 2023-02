Für die sichere sowie präzise Ein- und Auslagerung stattet ek robotics seine automatisierten Transportroboter mit innovativer 3D-Objekterkennung aus. Im Betrieb fährt das Fahrzeug die definierte Sollposition an, erstellt eine 3D-Punktwolke an der Übergabeposition, analysiert diese in Echtzeit und justiert die Gabelposition, um die angepeilten Paletten passgenau aufzunehmen. Die von ek robotics entwickelte Software ist in der Lage, eine Vielzahl an Paletten- und Lasttypen zu klassifizieren, auszumessen und gleichzeitig Belegprüfungen bei Lastabgabe durchzuführen. In der Getränkeindustrie ermöglicht diese Technologie den vollautomatischen Betrieb eines Blocklagers mit 10.000 Paletten auf 6.400m² Lagerfläche, bei dem Getränkepaletten bis zur 4. Ebene auf ca. 5,2 Meter Höhe zuverlässig gestapelt werden können. Das vielfältige Angebot an verschiedenen Lastaufnahmemitteln rundet das Portfolio von ek robotics ab.

Seit bereits 10 Jahren sind fünf Transportroboter der Serie CUSTOM MOVE von ek robotics bei Gerolsteiner im Outdoorbereich im Einsatz. Sie sind mit einem Wetterschutzaufbau mit Rolltor sowie Rollenförderern ausgestattet, die Platz für bis zu sechs Paletten bieten. Mit einer Zuladung bis zu 6.000 kg werden die Getränkepaletten bei Wind und Wetter zwischen Produktionslinien und Lager befördert. Auch bei Einsätzen im Outdoorbereich ist der Personenschutz dauerhaft aktiv und verhindert Kollisionen im Mischbetrieb.