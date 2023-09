Neben der KI-Innovation werden am Messestand von fruitcore robotics zwei weitere Hauptakteure ins Rampenlicht gerückt: das Solution Kit Part Separation, ein CE-zertifiziertes Automatisierungsmodul für die flexible Teilevereinzelung von Schüttgut sowie das neueste Solution Kit Machine Tending, ein CE-zertifiziertes Automatisierungsmodul für die Maschinenbestückung. Letzteres basiert auf HORST1000, dem jüngsten Mitglied der HORST-Roboterfamilie. Der Industrieroboter punktet mit einer Traglast von bis zu 8 Kilogramm, einer Reichweite von 1018 Millimetern und einem dreidimensionalen Arbeitsraum, wodurch er sich ideal für die Be- und Entladung jeglicher Werkzeugmaschinen eignet. Alle Solution Kits von fruitcore robotics sind auf spezifische Produktionsszenarien von Industrieunternehmen zugeschnitten und mit allen für den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Komponenten ausgestattet. Die Integration und Steuerung von Roboter, Komponenten und bestehenden Industrieprozessen erfolgt über die Oberfläche des neuen Betriebssystems horstOS als Single Point of Contact, über welche Anwender alle in der Gesamtanlage integrierten Komponenten wie beispielsweise Greifer, Kamerasysteme und Sicherheitssysteme zentral verwalten können. Die Assistenzfunktion des AI Copiloten trägt hier ebenfalls zu einer signifikanten Vereinfachung der Mensch-Roboter-Interaktion bei.

„Unsere Digital Robots und Solution Kits sind in all ihren Lebensphasen auf Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und Effizienz ausgerichtet, die Grundpfeiler moderner Fertigung“, sagt Jens Riegger, Geschäftsführer von fruitcore robotics. „Diese Ausrichtung ermöglicht es Industrieunternehmen, mit minimalem Implementierungsaufwand in ihre Automatisierungsprojekte zu starten und einen raschen Return on Investment zu erzielen“, so Riegger.