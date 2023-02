Ein weiteres Highlight ist Heartbeat Technology. Diese in alle Endress+Hauser Proline Messgeräte integrierte Prüffunktion ermöglicht eine permanente Selbstdiagnose bei höchstem Diagnose-Deckungsgrad (>95%) sowie eine rückführbare Geräteverifikation im laufenden Messbetrieb. Heartbeat Technology verfügt zudem über die „Heartbeat Sensor Integrity“-Prüffunktion, um Veränderungen an der Messelektronik bzw. am Sensor infolge extremer Umgebungs- oder Prozessbedingungen zu erkennen. Heartbeat Technology reduziert so die Risiken in einer Anlage und erhöht deren Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit.