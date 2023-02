Die Entkoppelung der Intralogistik von der Fertigung in das Lager vermeidet die Notwendigkeit der Zwischenpuffer in der Fertigung. Der Buchungszyklus wird auf die gesamte Produktion ausgeweitet und dabei transparent und nachvollziehbar. Sie kann somit direkt aus dem Lager kommissioniert werden und der Grundstein für die Smart Factory und den Betrieb 24/7 ist gelegt. Dabei kann die Produktion mit dem bestehenden Maschinenpark in Kombination der Matrix-Zellen Schritt für Schritt ausgebaut werden. Die Produktion wird zum vollumfänglichen Prozessraum und Smart Factory entsteht.

Als Experte für die Automatisierung steht Stecher Automation Unternehmen beratend, mit der passenden Software und bei der Integration von fahrerlosen Transportsystemen in Kombination mit den Matrix-Zellen zur Seite. „Unser Service ist die Logik hinter der flexiblen Verbindung einzelner Prozesse.“ Mit dem Wissen um das passende fahrerlose Transportsystem werden standardisierte Schnittstellen zu Prozesssegmenten geschaffen und der Sprung zur automatischen Fertiungsreihenfolge inklusive Rüst- und Nebenprozessen möglich.