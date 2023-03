Der AMAX-5074 Koppler arbeitet als eigenständiges, abgesetztes EtherCAT Slave I/O System oder kann bei Verwendung des AMAX-5580 Controller direkt als EtherCAT Erweiterungs-System angeschlossen werden; der Controller arbeitet als EtherCAT Master. Vorteil des AMAX-5000 Systems ist die flexible Bestückung der I/O Signale. So stehen dem Anwender eine Vielzahl an analogen und digitalen Ein- und Ausgängen in einem System zur Verfügung.

Die technischen Eigenschaften des AMAX-5074 Kopplers sind: