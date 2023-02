„Intelligent Edge gehört zu den aufregendsten Entwicklungen des digitalen Zeitalters, denn die Rechenleistung stößt damit an bislang unzugängliche Anwendungen und Orte vor“, kommentiert Leo McHugh, Vice President of Industrial Automation bei Analog Devices. „Analog Devices hat sich der Realisierung der beispiellosen Technologien und Lösungen verschrieben, die unsere Kunden brauchen, um das Potenzial des Intelligent-Edge-Konzepts in vollem Umfang ausschöpfen zu können – nicht nur in smarten Gebäuden und Fabriken, sondern künftig auch in einer Vielzahl weiterer Anwendungen.“

Die neuen SPoE-Lösungen LTC4296-1 und LTC9111 von Analog Devices zielen auf die Herausforderung ab, Geräte auch an entlegenen, schlecht zugänglichen Orten mit Daten und Strom zu versorgen. Mit den Lösungen von Analog Devices soll die Möglichkeit geschaffen werden, neue Familien von Endpunkt-Anwendungen nahtlos mit einer Stromversorgung und einem Netzwerkzugang auszustatten, um lokale Faktoren wie den Anlagenzustand, die Umgebungsbedingungen, Security-Kennzahlen und mehr zu erfassen. Das damit gebotene Maß an Umgebungsbewusstheit und Kontrolle ist ein wichtiger Baustein für die digitalen Gebäude von morgen.