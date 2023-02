HARTING hat die Effekte dieses Steckverbinders auf die Betriebskosten von Rechenzentren analysiert und mit den Produkten anderer Hersteller verglichen. Es konnte gezeigt werden, dass sich der Energie-Aufwand für den Betrieb der Rechnerinfrastruktur durch Verwendung des jeweils sparsamsten Steckverbinders halbiert. Der Han-Eco® erweist sich damit als besonders nachhaltige Infrastrukturkomponente für Rechenzentren – und bietet Kunden und Anwendern einen konkreten Mehrwert, was ihn zu einem Connectivity+ Produkt macht.

Standardmäßig stehen in diesem Industriebereich für den Anschluss von Rechner-Komponenten CEE-Stecker nach IEC 60309 zur Verfügung. HARTING hat zwei dieser „herkömmlichen“ Lösungen – darunter die des Marktführers – mit dem Steckverbinder Han-Eco® verglichen, jeweils in der Variante mit 63 A. Entdeckt wurde ein Einsparpotenzial, das sich im Wesentlichen aus den unterschiedlichen Spannungsverlusten ergibt. Der Han-Eco® ist hier im Vorteil, weil sich für seine Kontakte in der Testumgebung ein nur etwa halb so großer Spannungsabfall wie bei den CEE-Lösungen zeigte. Das Resultat sind Einsparungen von bis zu 95.000 € bzw. 760.000 kWh pro Jahr (für Rechenzentren mit 15.000 Racks).