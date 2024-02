Die Zuverlässigkeit wird durch die hocheffiziente Kühlung verbessert. Der kühle SynRM-Rotor und die Kühlrippen an der Lagerbaugruppe senken die Betriebstemperatur der Lager. Dies hat eine Verlängerung der Lebensdauer dieser Schlüsselkomponente und eine Verringerung der Wartungsanforderungen zur Folge. Die Motoren sind robust und haben dichte Dichtungen zum Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz und Staub sowie eine glatte Außenfläche zur Vermeidung von Staubablagerungen.

Das macht sie ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit hoher Leistungsdichte und begrenztem Bauraum. Beispiele sind Schiffsantriebe und Strahlruder. Darüber hinaus benötigen die Motoren keine Lüfter oder Belüftung, so dass es zu keiner Beeinträchtigung der Umgebungsluft und zu keiner Abgabe von Wärme an die Umgebung kommt. Bei Prozessen, die durch Luftströmungen beeinflusst werden, wie z. B. in der Gummi- und Kunststoffherstellung sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, z. B. bei Conchiermaschinen für Schokolade, ist dies ein großer Vorteil. Die Motoren sind lüfterlos. Dadurch wird die Arbeitsumgebung verbessert und der Geräuschpegel gesenkt.

Die hohe Ausgangsleistung des flüssigkeitsgekühlten IE5 SynRM bietet mehr Flexibilität bei der Auslegung. So kann z. B. eine Maschine bei gleichem Platzbedarf mit einer höheren Ausgangsleistung aufgerüstet werden, oder es kann bei gleicher Ausgangsleistung ein kompakterer Einbauraum zur Verfügung gestellt werden. Die flüssigkeitsgekühlten IE5-SynRM-Motoren sind leicht zu handhaben und einfach zu installieren, da sie deutlich leichter sind als die Motoren der Wettbewerber. Ein 240-kW-IE5-SynRM-Motor der Baugröße 315 wiegt mit 870 kg fast die Hälfte eines entsprechenden IE3-Asynchronmotors. Die flüssigkeitsgekühlten IE5-SynRM-Motoren sind in den Baugrößen IEC 200-315 in Aluminiumgehäusen erhältlich. Auf Anfrage sind sie auch in Stahlgehäusen lieferbar. Das vielseitige Design ermöglicht es den Motoren, außergewöhnliche Leistungen in einem Leistungsbereich von 37 bis 710 kW bei 400 V zu erbringen.