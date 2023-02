Im Vergleich zu anderen Mainstream-Modellen auf dem Markt bietet es eine überlegene KI-Computing-Leistung mit geringer Latenz. Neben der überragenden Leistung sind die kompakte Größe und der weite Betriebstemperaturbereich so ausgelegt, dass sie problemlos in verschiedene Umgebungen passen. Die 5G-Wireless-Verbindung ermöglicht eine schnelle Datenübertragung zwischen Edge-Geräten und Rechenzentren, was den Entscheidungsfindungsprozess beim Machine Learning erheblich verbessert. Das RSC201 ist optimal geeignet für Verkehrsmanagement, automatisierte Lagerlogistik, intelligente Zäune, FTS/AMR und weitere Bereiche.

Das RSC201 von AXIOMTEK wird vom Xilinx® Kria™ K26 SoM angetrieben, einem fortschrittlichen KI-Beschleuniger. Dieser bietet schnelleres Vision-KI-Computing mit nativer ROS 2-Unterstützung für eine höhere Produktivität in der Robotik und Industrieautomation. Zusätzlich zur optimierten Leistung verfügt er über 4 GB DDR4-Systemspeicher und 16 GB eMMC. Was die Erweiterungsschnittstellen betrifft, so unterstützt das RSC201 einen M.2 Key B 3052-Slot und einen SIM-Sockel für nahtlose 5G-Kommunikation und verfügt über einen M.2 Key B 2242-Slot für SSD-Speicher. Des Weiteren verfügt es über einen 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-LAN-Anschluss, einen DisplayPort 1.4, zwei USB 3.0-Anschlüsse und einen COM-Anschluss. Ebenso besitzt es einen CANbus für die Echtzeitkommunikation zwischen Mikrocontrollern, einen PMOD für den Anschluss von Peripheriemodulen und einen 12-24 VDC breiten Stromeingang.

Das lüfterlose RSC201 ist für einen weiten Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +75°C ausgelegt, um einen konstanten Betrieb in rauen Umgebungen zu gewährleisten. Auch verfügt es über ein IP40-zertifiziertes Gehäuse aus Aluminium und Stahl zum Schutz vor Staub und Schmutz. Das RSC201 hat eine besonders kompakte Größe und wiegt nur 1,5 kg, so dass er in jeder Umgebung mit begrenztem Platzangebot problemlos eingesetzt werden kann. Es unterstützt das Linux-Betriebssystem.