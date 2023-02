Der GOAT G1 ist der erste Mähroboter von ECOVACS und ist mit "Robotic Vision" ausgestattet, der Kerntechnologie, die ein reibungsloses automatisiertes Rasenmähen ermöglicht und die Rasenpflege sicherer, einfacher und effizienter macht. Das TrueMapping Multi-Fusion Localization System arbeitet sowohl mit einer 360-Grad-Panoramakamera und einer Fisheye-Kamera, um eine genaue Positionierung des Geräts zu ermöglichen - auch in Bereichen, die für andere Mähroboter schwer zu bearbeiten sind. Das System verwendet drahtlose Ultra-Breitband-Technologie, ein Trägheitsnavigationssystem sowie GPS-Ortung. Um die "Robotic Vision" Funktion des GOAT G1 einzurichten, navigiert der User den GOAT G1 mit der dazugehörigen App einmalig aus der Ferne auf einem virtuellen Spaziergang durch seinen Garten. Auf diese Weise kartiert der GOAT G1 den gesamten Bereich in weniger als 30 Minuten. Einmal eingerichtet, lassen sich so 600 Quadratmeter Rasen pro Tag pflegen.

Michael Ballack, ehemaliger Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft und dreifacher "Spieler des Jahres", ist der Markenbotschafter des GOAT G1. Ein " Perfect Match ": Das Unternehmen entschied sich für den Weltklassespieler aufgrund seines Rufs, auf dem Spielfeld präzise, robust und intelligent zu agieren - genau wie der GOAT G1.