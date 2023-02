Basis der Neuentwicklung ist zunächst der intelligent konzipierte Multi-Order-Kommissionierwagen. Mit einer Tragkraft von bis zu 1.000 Kilogramm, bis zu 48 separaten Behälter- beziehungsweise Karton-Stellplätzen und vier leichtlaufenden Lenkrollen bieten die Kommissionierwagen eine bislang unerreichte Flexibilität und Ergonomie. Die Konzeption der Kommissionierwagen entspricht dem Prinzip eines doppeltiefen AKL mit zwei oder drei Ebenen. Für eine Fehlerrate nahe Null sind über den Regalebenen optional WLAN-gestützte Put-to-light-Panels integriert. Mit Abschluss der Kommissionierrunde werden die gefüllten Wagen einfach in der Entladestation des Systems abgestellt und gerüstete Wagen für einen neuen Rundlauf aufgenommen. Parallel dazu zieht ein Regalbediengerät (RBG) die gefüllten Wagen in eine definierte Entladeposition, entnimmt per doppeltiefer Teleskop-Gabel die Behälter oder Kartonnagen und übergibt sie an eine gegenüber angeordnete Behälterfördertechnik. Der geleerte Kommissionierwagen wird anschließend an die angebundene Beladestation geführt und für die nächste Kommissionierrunde mit Leerbehältern bestückt.

Optional kann diese Bestückung automatisiert erfolgen. In diesem Szenario werden die Kommissionierwagen aus einem Leerbehälterpuffer bestückt und die Behälter mit neuen Aufträgen versehen. Der gesamte Prozess ist vollständig automatisiert und in weniger als fünf Minuten abgeschlossen. Außerdem bietet Schmale Logtec eine Ausstattung mit angeschlossener Fördertechnik und integrierter Waage sowie zusätzlichen Funktionen wie füllen, labeln, verschließen von Kartons beziehungsweise deckeln und bändern oder der Palettierung von Behältern.