Je nach Anwendung sind die Druckaufnehmer mit einer analogen oder einer digitalen RS485-Schnittstelle erhältlich. Letztere ermöglicht die Verwendung langer Leitungslängen und den Aufbau einer Daisy-Chain für mehrere Druckaufnehmer in Serie.

Anwendungsbereiche für die wasserstoffkompatiblen Druckaufnehmer sind zum einen die Wasserstoffherstellung, die Wasserstoffdistribution, d. h. die Verteilung und Lagerung (z. B. Drucküberwachung in Lkw-Tanks oder Wasserstofftanks an Tankstellen) und die Wasserstoffzapfsäule an sich. Eine dauerhafte Überwachung des Tankdrucks ist hier u. a. deshalb notwendig, da ein Mindestdruck von ca. 700 bar erforderlich ist, um einen Wasserstofftankvorgang überhaupt in Gang setzen zu können. Daneben gibt es zahlreiche Industrieapplikationen, z. B. in der Chemieindustrie, Pharmazie, Kunststoffherstellung oder auch Luft- und Raumfahrt, in denen Wasserstoff als Medium unverzichtbar ist. Mit den drei neuen Druckaufnehmern deckt Althen ein breites Anwendungsspektrum ab und bietet viele Konfigurationsmöglichkeiten. Zudem passt Althen Aufnehmer kundenindividuell an die jeweilige Applikation an, falls Spezifikationen gefordert sind, die nicht im Datenblatt stehen.