Die neue 24V DC Easy-UPS im DIN-Rail-Formfaktor schützt Steuerungen und SPS-Einheiten innerhalb von Produktionsumgebungen vor den Folgen von Stromausfällen. Die USV-Systeme minimieren Ausfallzeiten und tragen so zu einer verbesserten Verfügbarkeit von industriellen Infrastrukturen bei. Die Systeme aus der 24V DC Easy-UPS-Serie sind mit 10 A (240 W) oder 20 A (480 W) erhältlich und mit Relaiskontakten für die Ferndiagnose über 0-5V-Signale ausgestattet. Auf Wunsch lassen sich die Unterbrechungsfreien Stromversorgungen mit bis zu vier Batteriemodulen (je 4,5 Ah) erweitern, um die verfügbare Batteriestützzeit zu vergrößern.



„Bei der Absicherung von industriellen Anwendungen mit USV-Systemen sollten sich Betreiber vor allem auf die Verbesserung der Zuverlässigkeit der Stromversorgung konzentrieren und dabei auch die hohen Kosten von Ausfallzeiten berücksichtigen", sagt Vincenzo Salmeri, VP, Commercial and Industrial, Secure Power Division bei Schneider Electric. „Wenn die Stromversorgung nicht abgesichert wird, kann dies zu einer Vielzahl von Problemen führen, einschließlich Datenverlust und der Notwendigkeit, Automatisierungssysteme nach Ausfällen von Grund auf neu starten zu müssen. Die Easy-UPS von Schneider Electric unterstützt Betreiber von industriellen Umgebungen mittels Remote-Monitoring und -Management dabei, die Kontrolle über den Stromversorgungsstatus wichtiger Automatisierungssysteme zu behalten und trägt so zu einem erweiterten Investitionsschutz bei."