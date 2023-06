Weitläufige Maschinen und Anlagen haben häufig schlecht einsehbare oder gefährliche Bereiche, die mit Schutzzonen oder -zäunen abgesichert sind. Das stellt besondere Anforderungen an die Sicherheit: Es ist wichtig, dass ausschließlich autorisierte Personen Zugang für Wartungsarbeiten erhalten. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass sich beim Rüsten für neue Aufträge oder beim Wiederanlauf der Anlage keine Personen mehr im Gefahrenbereich befinden. Pilz als führender Anbieter von Produkten, Systemen und Dienstleistungen rund um die Automation bietet mit der neuen „Key-in-pocket“ Lösung ein System zur Wartungssicherung an. Dabei verlässt sich der Automatisierungsspezialist Pilz als visuelle Anzeige auf die neue LED-Signalsäule „eSIGN“ von WERMA – diese zeigt hell, eindeutig und leuchtstark den aktuellen Zustand an.

Um Mitarbeiter zu schützen werden bestimmte Teile einer Maschine bzw. Produktionsanlage durch eine Zelle (z. B. Roboterzelle) geschützt. Sollte aufgrund einer notwendigen Wartung eine Person Zugang benötigen, muss die Maschine gestoppt werden – erst im Anschluss ist es möglich die Zelle zu betreten. Beim Eintreten trägt sich die Person mit seinem persönlichen Transponder in eine „sichere Liste“ ein. Solange sich wenigstens eine Person im Gefahrenbereich aufhält (bzw. eine Person in der „sicheren Liste“ eingetragen ist), darf die Maschine nicht wieder in Betrieb gehen.

Die „Key-in-pocket“ Lösung von Pilz stellt sicher, dass nur autorisierte Personen Zugang erhalten, nur entsprechend qualifizierte Personen die anfallenden Arbeiten erledigen und die Anzahl der Personen, die sich innerhalb dieser Zelle aufhalten dokumentiert werden, um einen vorzeitigen Start der Maschine zu verhindern und Personen in Gefahr zu bringen. Erst nach erfolgter Abmeldung aller Personen, also dem Austragen aus der „sicheren Liste“, im Gefahrenbereich ist ein Neustart der Maschine bzw. Anlage möglich. Das zentrale Verwalten der „sicheren Liste“ bietet vor allem auch bei großen Anlagen Vorteile. So muss eine Person die Zelle nicht an derselben Tür verlassen, durch die sie die Zelle betreten hat. Das bietet einen deutlich Zeit- und Flexibilitätsvorteil.