OPC UA erweitert zudem die Vernetzungsmöglichkeiten des Ventilsystems und erleichtert Anwendern in der Automobilindustrie, Lebensmittelindustrie, Verpackungsindustrie, Zellstoff- und Papierindustrie und weiteren Branchen die digitale Transformation. Bei der digitalen Transformation der Unternehmen ermöglichen Schlüsselprotokolle wie OPC UA und die in die Technologien eingebettete Cybersicherheit eine sichere Geräteüberwachung und Maschinenanbindung, wenn Daten vom Ventilsystem an ein übergeordnetes System gesendet werden. Das AES lässt sich leicht in neue oder bestehende Anwendungen und Maschinen integrieren und bietet einfachen Zugriff auf Daten und Analysen, ohne dass die SPS umgestellt werden muss.

„Die AVENTICS Serie AV mit OPC UA ist ein bedeutender Fortschritt für die Flexibilität und Integration von Ventilsystemen, da es den Übergang zu IIoT für Ingenieure stark vereinfacht“, so Nils Beckmann, Senior Manager Product Marketing, IIoT bei Emerson. „Mit OPC UA können Ingenieure auf Ventildaten zugreifen, ohne ein ganzes System oder eine Architektur ändern zu müssen. Sie sind nun flexibel und können weiterhin ihre eigenen Cloud-Systeme und Software nutzen, um problemlos und ohne Eingriff in die SPS auf Daten und Analysen zuzugreifen.“