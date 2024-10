SMC Deutschland ist der erste Pneumatikanbieter in der Partnerwelt. Die nahtlose Integration der pneumatischen und elektrischen Automatisierungslösungen in ctrlX OS-Geräte wie die Steuerung ctrlX CORE eröffnet Anwendenden neue Handlungsspielräume. Die Anbindung der Ventilinsel mit EX260 und des Controllers JXC von SMC direkt über EtherCAT an ctrlX OS-Geräte ermöglicht eine einfache Steuerung der Luftflüsse in und an der Maschine. Zudem können elektrische Antriebsfunktionen im Kompaktformat abgebildet und eingebunden werden. Das Linux-basierte Betriebssystem ctrlX OS ermöglicht eine nahtlose Integration in das Gesamtmaschinenkonzept.

Auch die auf Interoperabilität ausgerichteten Sensoren und Systeme von Pepperl+Fuchs sind ideal auf ctrlX OS abgestimmt. Intelligente und robuste industrielle Sensoren erlauben die umfassende Automation von Fertigungsprozessen und stellen wertvolle zusätzliche Daten für IoT-Lösungen bereit. Als Bindeglied fungieren hierbei die IO-Link-Master von Pepperl+Fuchs: Sie verbinden die Sensoren und Aktoren mit höhergelagerten Softwaresystemen wie ERP oder MES und ebnen so den Weg zu einer effizienten Kommunikation zwischen der Fertigungsebene und der Büroebene. Einen weiteren Treiber für die Fabrik der Zukunft stellen die RFID-Systeme von Pepperl+Fuchs dar. Sie ermöglichen die berührungslose Identifikation und Nachverfolgbarkeit und damit transparentere Produktions- und Logistikprozesse. Unterstützt werden alle gängigen Frequenzen aus dem industriellen Umfeld. Protokolle wie EtherCAT, IO-Link, OPC UA, REST API ermöglichen die einfache Integration in ctrlX OS-basierte Geräte.

ServiceNow, als dritter neuer Partner, bringt seine Expertise in der Automatisierung und Optimierung digitaler Workflows in die ctrlX World ein. Mit der cloudbasierten Plattform von ServiceNow können Unternehmen ihre Prozesse effizienter gestalten und Betriebsabläufe verbessern. Dank der Nutzung bekannter Standards wie REST API, Webhooks und ETL-Funktionen lässt sich die Plattform nahtlos in ctrlX OS-Geräte integrieren. Dadurch erhalten Anwendende die Möglichkeit, auf einer einzigen Plattform Betriebsprozesse zu optimieren, die Produktivität zu steigern und die digitale Transformation voranzutreiben.