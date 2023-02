Planarsysteme bieten laut Bosch Rexroth ein enormes Potenzial für eine Vielzahl von Industriesegmenten. Mit Ctrl-X-Flow-6D bringt das Unternehmen die berührungslose Hochleistungs-Beförderung und -Positionierung auf ein neues Level. Freischwebende Transport-Plattformen – Mover – werden auf einer horizontal, vertikal oder überkopf orientierten Arbeitsfläche bewegt. Jeder Mover agiert in sechs Freiheitsgraden mit hoher Geschwindigkeit und Präzision, ohne Reibung oder Verschmutzung. Durch die Einbindung in den Automatisierungsbaukasten Ctrl-X-Automation ergibt sich eine Gesamtlösung mit kompaktem Steuerungssystem und Apps zur Erweiterung des Funktionsumfangs, führt Bosch Rexroth aus.

Ein Planarsystem dient als berührungsloses Schwebesystem zur effizienten und sicheren Beförderung, Positionierung und Handhabung einer Nutzlast. Auf einer modular anpassbaren Arbeitsfläche können mehrere Mover unterschiedlicher Form und Größe in jeweils sechs Dimensionen gesteuert werden. Möglich machen dies starke, speziell angeordnete Permanentmagnete. Aufgrund ihrer Modularität und einfachen Anpassbarkeit können Planarsysteme in zahlreichen industriellen Branchen eingesetzt werden, beispielsweise in der Halbleiterindustrie, in der Nahrungsmittelbranche, Pharmaindustrie oder in Montageanlagen.