Baumer Produktmanager Fabian Manger freut sich über diese Auszeichnung ganz besonders. Denn hier haben die Anwender abgestimmt, die die Vorteile des smarten Grenzstandsensors für ihren Praxisalltag nutzen. «Aus Kundengesprächen wissen wir, dass ihnen vor allem die automatische Medienerkennung ohne Parametrierung die Arbeit sehr erleichtert. Der CleverLevel PL20 detektiert Kaffeebohnen genauso problemlos wie klebrigen, anhaftenden Honig oder sogar schaumige Medien», sagt Manger.



Möglicherweise haben aber auch andere Vorteile die Leser-Jury überzeugt. Der CleverLevel ist dank erstklassiger Verarbeitung und hochwertiger Materialien extrem robust und langlebig. Dafür sorgt das Baumer Dichtigkeitskonzept proTect+ für den Sensorkörper aus widerstandsfähigem Edelstahl und die Sensorspitze im hygienegerechten PEEK-Design – IO-Link Schnittstelle natürlich inklusive. Besonders praktisch ist die Visualisierung per Farbwechsel: Der CleverLevel zeigt dank 360° LED-Schaltstatusanzeige immer an, was er gerade detektiert.



Die Leserwahl zum Produkt des Jahres in Silber ist nicht die erste Auszeichnung für den Grenzstandschalter CleverLevel. Zuletzt erhielt der Allrounder den Red Dot Design Award 2021 in der Kategorie Industrial Design. Mit dem originellen Produkt des Jahres Pokal aus Upcycle Holz schreibt der CleverLevel diese Erfolgsstory fort.