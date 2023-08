Was setzen Entwickler von Embedded-Anwendungen mit CLEA um? Geht es nur um die Hardware oder um mehr? Kann SECO ein konkretes Projekt nennen, bei dem CLEA bereits erfolgreich zur Entwicklung eines eingebetteten Geräts beigetragen hat?

Finstel: Wie bereits erwähnt, bietet CLEA dem Embedded-Entwickler Tools für die Fernverwaltung einer Geräteflotte und die einfache Übertragung von Daten aus dem Feld in die Cloud. Mit dem passenden SDK (Software Development Kit) können Embedded-Entwickler einzelne Sensor- bis hin zu umfangreichen Telemetrie- und Prozessdaten mit Alarmen an die Cloud-Plattform senden, ohne sich um die Schritte kümmern zu müssen, die erforderlich sind, um beispielsweise Informationen auf CLEA zu veröffentlichen: Sie können sich auf die jeweilige Anwendungsentwicklung für den Business und Use Case konzentrieren und alle Basis- und Technologieinteraktionen der Plattform einfach nutzen. Das CLEA-SDK selbst kümmert sich um die mögliche erneute Übertragung von Nachrichten oder die Wiederherstellung der Verbindung. CLEA wurde bereits in vielen Projekten mit SECO Hardware implementiert - in Industriemaschinen, Verkaufsautomaten, Kaffeemaschinen und Kühlschränken. Einige Kunden setzen CLEA auch auf ihrer eigenen bzw. 3rd Party Hardware ein; so verwaltet die CLEA-Plattform beispielsweise erfolgreich unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) und komplexe intelligente Überwachungsinfrastrukturen, bei denen der Kunde das Gerät direkt über das CLEA SDK anschließt.

Was sind die typischen CLEA Kunden? Auf Systemebene wie HMI und BOX-PC bezogen, aber auch auf Board- und Modulebene bezogen?

Finstel: Der typische CLEA Kunde ist entweder ein OEM oder ein Service Anbieter, der nach einer zentralisierten Plattform sucht, die alle Daten und Interaktionen im Feld verwalten kann – normalerweise mit dem Ziel, durchgängige und transparente Prozesse sicherzustellen oder diese in einem Ökosystem von Diensten drumherum zu integrieren. Ebenso aber auch ein Softwareunternehmen, das ein eigenes vertikales IoT Produkt bzw. Service aufbauen möchte. Normalerweise spielt es keine Rolle, welche Hardware verwendet wird; Wir beispielsweise bedienen Kunden, die Low-Power-MCUs wie ESP32 betreiben, bis hin zu Kunden, die sogar Edge-Server mit enormer Rechenleistung betreiben.

Welche Ihrer Edge Produkte sind bereits für CLEA vorbereitet, auch wenn es noch einige Zeit dauern könnte, bis alles finalisiert ist? Hier können Sie auf die Produkte eingehen, die Sie auf den Markt gebracht haben.

Finstel: CLEA ist vom Design her mit allen SECO Edge-Produkten kompatibel: Benutzer können es in wenigen Schritten mit jedem Gerät aus unserem handelsüblichen Edge-Portfolio in Betrieb nehmen, von lüfterlosen Embedded-Computern und HMIs in Industriequalität bis hin zu SOMs und SBCs mit eingebauter Konnektivität. Aufgrund CLEAs Hardware-Agnostik ist die Lösung auch leicht in Geräte von Drittanbietern zu integrieren. Das Wichtigste, was vor der Integration in eine Hardwareplattform zu berücksichtigen ist, ist immer die Konnektivität: Daher ist es zwingend erforderlich, dass das Gerät über integrierte Konnektivität wie LAN, Wi-Fi oder möglicherweise über ein mobiles Modem mit globaler Abdeckung verfügt.

Wie gehen Anwendungsentwickler CLEA Projekte an? Was machen Sie selbst, was liefert SECO, welche API gibt es usw.?

Finstel: CLEA liefert eine Reihe von SDKs und Clients, die Entwickler verwenden können, um ihre eigenen Projekte zu erstellen. Unser Ansatz besteht darin, eine modularisierte Lösung bereitzustellen, sodass Entwickler wählen können, wie viel sie selbst erstellen und wie viel sie aus dem Stack verwenden möchten. Bei Verwendung des vollständigen CLEA Stacks können Entwickler ihre eigenen Business- und Use Case-spezifischen Datenmodelle definieren und deklarieren, ihre Datenerfassungstools mit einem der vielen bereitgestellten Geräte-SDKs integrieren und ihre eigenen Frontend-Anwendungen innerhalb des CLEA Portals schreiben. Alles andere wird von der Plattform erledigt, und die meisten Standardfunktionen (wie z. B. die Geräteverwaltung) sind sofort einsatzbereit. Und dank der umfangreichen Dokumentation und Entwicklertools von CLEA ist die Einrichtung eines neuen Projekts schnell und einfach erledigt.

Was ist das Geschäftsmodell von CLEA? SaaS? Was kostet CLEA und gibt es ein Abonnementmodell für die monatliche oder jährliche Nutzung?

Finstel: CLEA kann als PaaS (Platform-as-a-Service) genutzt werden, entweder vollständig verwaltet oder auf der jeweiligen bestehenden Infrastruktur des Kunden. Sie wird darüber hinaus ab diesem Sommer auch über eine reine SaaS-Version für kleinere Projekte verfügen. Das System wird immer als monatliches Abonnement bereitgestellt, das sich nach Verbrauch und Bereitstellungsmodell bemisst – die Flexibilität von CLEA ermöglicht eine große Vielfalt an Szenarien, die auf die betrieblichen Anforderungen des Kunden zugeschnitten sind. Die SaaS-Preise sind vergleichbar mit bestehenden Marktangeboten.

Gibt es irgendwelche Einschränkungen gegenüber Google Cloud?

Finstel: Derzeit arbeitet SECO direkt mit Google Cloud in Europa zusammen, aber es gibt keine Einschränkungen, CLEA in anderen Regionen, mit anderen Cloud-Anbietern oder im eigenen Rechenzentrum zu betreiben. Die Partnerschaft mit Google Cloud ist auf kommerzieller Basis und impliziert keine technischen Einschränkungen.