Das lineare Motion-System ctrlX FLOW-HS ist integraler Bestandteil des Automatisierungsbau­kastens ctrlX AUTOMATION von Bosch Rexroth. Dies eröffnet Anwendenden Zugang zu allen Features, darunter Schnittstellen für die Interoperabilität mit anderen Systemen sowie Kommunikations- und Sicherheitsstandards durch ctrlX IOT. Mittels der einge­betteten Software ctrlX MOTION ist auch der synchronisierte Betrieb von Robotern und anderen Achsen möglich. ctrlX FLOW basiert auf der Steuerung ctrlX CORE mit dem Betriebssystem ctrlX OS. Über App-Technologie ist die Lösung einfach erweiterbar und zukunftssicher.

„Durch die Anbindung an unseren Automatisierungsbaukasten können alle Bausteine der Plattform und auch die Apps der Partnerwelt ctrlX World genutzt werden. Das ist ein großer Vorteil gegenüber in sich geschlossenen Systemen, da Anwendende die Möglich­keit haben, auf eine Vielfalt an Funktionen zuzugreifen und Erweiterungen vorzunehmen. So können Unternehmen ihre Prozesse einfach an sich verändernde Anforderungen anpassen. Das fördert nicht nur Innovation, sondern auch Effizienz in der gesamten Fertigungspro­zesskette“, erklärt Steffen Winkler, Vertriebsleitung Business Unit Automation & Electrification Solutions bei Bosch Rexroth.