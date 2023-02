Speedwagon wird über/an einer Position montiert, an der er die Oberfläche der Produkte bzw. Materialien abtasten kann. Zum Beispiel an einer drehenden Welle, an einem bewegten Förderband, an sich bewegenden Objekten (Endlosfolien, Kartonagen, Platten, Verpackungen, etc.). Da Speedwagon nicht nur berührungslos, also rein optisch, sondern eben auch ohne mechanische Bauteile arbeitet, ist auch der Abstand zur abzutastenden Oberfläche variabel. Empfohlen wird ein maximaler Abstand von 15 – 60 mm. Speedwagon „tastet” die Oberfläche ab und errechnet die erfasste Geschwindigkeit. Der ermittelte Wert kann je nach Bedarf so konfiguriert werden, dass für das angeschlossene Gerät die Geschwindigkeitsimpulse ideal ankommen. Die Integration in bestehende Fertigungslinien ist einfach.

Der Einsatz von Speedwagon an diversen Fertigungsanlagen ist vielfältig: Verpackungsmaschinen, Papiermaschinen, Langsiebanlagen, Rollenschneidmaschinen, Wickelmaschinen, Kaschier-maschinen, Extrusionslinien, Beschichtungsmaschinen, Walzanlagen etc.