Der Einsatz der intelligenten I/O-Module rechnet sich in vielen Anwendungen. Ein gutes Beispiel liefert eine Druckmaschine für Verpackungsmaterial. Andreas Hager erklärt: „Sie läuft aktuell mit einer Bahngeschwindigkeit von 600 m/min, soll aber in Zukunft durch eine schnellere Version ersetzt werden. Die Automatisierung muss also genügend Reserven haben, um eine höhere Bahngeschwindigkeit zu unterstützen.“

Zunächst wird das Verpackungsmaterial bedruckt. Danach soll auf jede einzelne Verpackung per Lasermarkierer eine Seriennummer in ein dafür vorgesehenes Feld gedruckt werden. Ein Sensor erkennt die Stelle, an der die Seriennummer vom Lasermarkierer gedruckt werden soll und erzeugt ein Digitalsignal, das von einem reACTION-Modul des X20 Systems ausgewertet wird. Anschließend erzeugt dasselbe Modul ein digitales Ausganssignal für das Lasermarkiergerät. Um Fehler beim Beschleunigen der Maschine möglichst gering zu halten, sollten Sensor und Lasermarkiergerät möglichst nahe beisammen sein. Aufgrund der mechanischen Gegebenheiten ergibt sich ein Mindestabstand von 55 mm. Der Sensor für das Erkennen der Druckmarke ist an Kanal 1 des I/O-Moduls angeschlossen, das Startsignal für das Lasermarkiergerät an Kanal 3.