Viele Prozesse in der Lebensmittelindustrie lassen sich durch den Einsatz hochwertiger Automatisierungstechnik vereinfachen. So bietet Automation24 seit kurzem hochwertige Schaltschränke von Rittal an, durch die Komponenten zur Steuerung und Überwachung optimal vor möglicher Verunreinigung im Produktionsablauf sowie vor Wasser und chemischen Reinigungsmitteln geschützt werden. Die Gehäuselösungen aus rostfreiem Edelstahl sind in verschiedenen Baugrößen verfügbar. Sie bieten die Schutzart IP66 und somit hohen Schutz vor Wasser und Staub. Mit einer um 30 Grad geneigten Dachfläche sind die Schränke so konzipiert, dass bei der Reinigung anfallende Flüssigkeit direkt abfließt. Um eindringende Feuchtigkeit abzuhalten, sind die Türen rundum mit einer außenliegenden, spaltfreien Silikonfuge ausgestattet. Dank ihrer blauen Farbe sind Verunreinigungen durch Lebensmittel schnell erkennbar. Über eine mitgelieferte Montageplatte lassen sich diverse Elemente im Schaltschrank sicher integrieren.