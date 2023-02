Das ABB Ability Cyber Security Event Monitoring, die neueste Cybersicherheitslösung von ABB, erlaubt es den Kunden, Sicherheitsvorfälle in ihrem OT-Netzwerk frühzeitig zu erkennen, nach Dringlichkeit zu ordnen und rasch darauf zu reagieren, um deren Auswirkungen einzudämmen.



In Österreich wird ABB Ability Cyber Security Event Monitoring nun erstmalig großflächig eingesetzt. Wien Energie, eine Tochtergesellschaft der Wiener Stadtwerke, versorgt zwei Millionen Menschen umweltfreundlich mit Strom, Kälte, Wärme, Elektromobilität und Telekommunikation und will massiv in den Ausbau von erneuerbaren Energien wie Sonnen-, Wind- und Wasserkraft, in die thermische Abfallverwertung, in die Dekarbonisierung der Wärme, in die Digitalisierung und Versorgungssicherheit sowie im Bereich Wasserstoffanwendungen investieren.



Als größter regionaler Energiedienstleister Österreichs wollte Wien Energie die Erkennung von Sicherheitsereignissen in seinen Prozessleitsystemen und verbundenen Netzwerken verbessern – zum einen und vorrangig, um die Versorgung von fast zwei Millionen Kundinnen und Kunden zu sichern, zum anderen, um die Anforderungen des internationalen Standards ISO 27001 zu erfüllen und um für die Abwehr von möglichen Cyberangriffen zusätzliche Ressourcen zu schaffen.



Das ABB Event Monitoring mit Netzwerk-Anomalieerkennung umfasst sofort einsetzbare Analysen, Korrelationsregeln und Dashboards für die dringlichsten Sicherheitsanwendungsfälle des Kunden. Das Sicherheitsteam erhält wertvolle Einblicke in die kritischsten Bedrohungen für die Datenbanksicherheit, während die nahtlose Integration in die bestehende Konfiguration und Strategie für maximale Betriebseffizienz sorgt.