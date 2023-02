Die 80 GHz Radarsensoren nutzen für die Inbetriebnahme und Verifizierung einen digitalen Assistenten, der – wie in Produkt im Bild anschaulich gezeigt wird – die Nutzer Schritt für Schritt intuitiv durch den Prozess führt. Das geht nicht nur deutlich schneller und einfacher als bisher, sondern vermeidet dadurch auch Fehler. Was die Vorteile der dynamischen Messung allem bei sich rasch ändernden Füllständen sind, wie Sicherheit gewährleistet wird und wo die Produkte dieser Sensorfamilie ihre Vorteileganz besonders ausspielen, ist in zum Einsatz kommen können, ist hier kompakt in 10 Minuten dargestellt!