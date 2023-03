Produkt im Bild: TV-Format für Produktneuheiten : Hochwasser-Frühwarnsystem für Gemeinden und Unternehmen

Extremwetterereignisse haben in den letzten 20 Jahren deutlich zugenommen, das zeigen alle Statistiken. Die Prognose der Experten ist eindeutig: Auch in den kommenden Jahren werden Starkregen und in der Folge davon lokale Überschwemmungen noch häufiger werden. Endress+Hauser bietet nun eine Lösung, die Schäden an Leib und Leben mit gezielter Prävention verhindert. Das Frühwarnsystem „Netilion Flood Monitoring“ basiert auf der Kombination von Sensorik, hydrologischem Wissen und Künstlicher Intelligenz.