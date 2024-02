Universal Robots veranstaltet auch im Jahr 2024 wieder seine Eventreihe „Roboter auf Tour”. An 16 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben Interessierte die Möglichkeit, sich über die Funktionsweise sowie Anwendungsgebiete kollaborativer Robotik zu informieren. Die Tour startete am 1. Februar und endet am 24. Oktober.

"Zum dritten Mal in Folge gehen wir mit unseren Cobots auf Tour. Die Notwendigkeit, Arbeitsschritte zu automatisieren, wird immer größer. Qualifiziertes Personal fehlt inzwischen in nahezu allen Branchen und über alle Unternehmensgrößen hinweg", erklärt Andrea Alboni, General Manager Western Europe bei Universal Robots. "Auf den Events zeigen unsere Partner anhand von Anwendungsbeispielen aus der Praxis, wie dieser Herausforderung begegnet werden kann."

Die lokalen Partner von Universal Robots präsentieren an den einzelnen Austragungsorten ein individuelles Angebot an Applikationen aus Bereichen wie Schweißen, Maschinenbeladen oder Palettieren. Die Besucher können die Cobot-Anwendungen selbst ausprobieren und programmieren. Bei ersten Programmierversuchen haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich mit der Technologie vertraut zu machen und die Roboter auch ohne detaillierte Informatikkenntnisse zu bedienen. Vorträge über exemplarische Fallbeispiele, sicherheitsrelevante Aspekte und versteckte Automatisierungspotentiale runden das Programm ab.



Alle Termine finden Sie hier.