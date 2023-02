Auf der SPS erleben Besucher des Pilz-Standes, wie sich Fahrerlose Transportsysteme (FTS) unter Berücksichtigung aller räumlichen und infrastrukturellen Gegebenheiten sicher automatisieren und betreiben lassen. Das Ziel hierbei: Die Produktivität in der Intralogistik erhöhen. Neuheiten aus dem Bereich Bedienen und Beobachten für das Identification and Access Management (I.A.M.) sowie innovative funktionale Features für die Sicherheitslichtgitter PSENopt II sind weitere Messeschwerpunkte von Pilz in Nürnberg.

Muting ermöglicht den Materialtransport in und aus Gefahrenbereichen bei laufender Produktion und gewährleistet damit einen flüssigen Produktionsprozess. Die Muting-Funktion ist bei Sicherheitslichtgittern PSENopt II nun erstmals auch komplett flexibel einrichtbar. Hierfür präsentiert Pilz auf der SPS neuartige Muting-Arme, die horizontal am Sicherheitslichtgitter PSENopt II montiert werden. Die Sensoren der Muting-Arme lassen sich über eine feingranulare Rastereinstellung komplett frei und damit individuell positionieren. Anwender können so unterschiedlichste Schutzfelder konfigurieren, – gleich ob L-, T- sowie X-Muting – und jederzeit „ihre“ Anforderungen umsetzen. So können Produktionsprozesse in der Verpackungsbranche oder auch der Logistik mit Hilfe der Muting-Arme besonders effizient und ohne unnötige Stillstandszeiten gestaltet werden.