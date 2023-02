Die regionale Messereihe all about automation gewinnt immer mehr an Bedeutung in der Riege der deutschen Automatisierungsmessen. Insgesamt sind über 60 Aussteller 2023 erstmals in Friedrichshafen mit dabei. Darunter einige der bekanntesten Namen der Industrieautomation wie zum Beispiel Baumer, Bluhm Systeme, Siemens, Wachendorff Prozesstechnik und Wenglor Sensoric. Neben den Komponenten- und Systemherstellern sind es insbesondere die im internationalen Bodenseeraum ansässigen Systemintegratoren und EngineeringDienstleister, die das Gesicht der all about automation prägen. Aus der deutschen Bodenseeregion sind zum Beispiel A4, Dileima Maschinenbau, Escad Automation, Glaess Software & Automation, Mack Automation, Stecher Automation und Waitkus Engineering vertreten. Aus Österreich sind unter anderem mit dabei: Hefel Technik, Walter Böhler Steuerungen und AlphaGate Automatisierungstechnik. Eine Auswahl der Schweizer Aussteller: Routeco, Fabrimex Systems, Rey Automation und Technosoft sowie aus Liechtenstein Pantec Engineering.

Zu den beiden für die Messe aktuell wichtigen Themen IIoT in der Praxis und Robotik im Mittelstand gibt es Sonderaktionen von den Kompetenzpartnern IIoT Use Case und DRV – Deutscher Robotik Verband. IIoT Use Case veranstaltet an zwei Terminen einen IoT-Rundgang über die Messe. Führungskräfte der Digitalisierung sowie IoT-Interessierte werden von Madeleine Mickeleit, der Gründerin und Geschäftsführerin von IoT Use Case, über die all about automation in Friedrichshafen geführt. An den einzelnen Stationen werden Lösungen vorgestellt und Fragen beantwortet. Der Rundgang bietet ein besonderes Erlebnis zwischen Wissensvermittlung, Netzwerken und Erfahrungsaustausch.

Der DRV-Deutsche Robotik Verband ist mit einem Gemeinschaftsstand vertreten. Hier zeigen auf Stand B2-150 Mitglieder des DRV wie Roboterautomatisierung für den Endanwender einfach und bezahlbar wird und wie die Chancen der Digitalisierung für die Erschließung von Geschäftspotenzialen nutzbar sind. Auf der Talk Lounge gestaltet der DRV einen Vortragsblock am Mittwoch, 8.3.2023.