Das Vortragsprogramm konzentrierte sich unter anderem auf die für die Automatisierungsbranche wichtigen Themen Sustainability in automation, Safety and security sowie New logistic methods and robotic integration. Bei hochqualifizierten Podiumsdiskussionen und fokussierten Fachbeiträgen wurde unter anderem über die Digitalisierungszukunft sowie die Bedeutung von Messen für den Wirtschaftsstandort Deutschland diskutiert. Die Live-Übertragung auf die „SPS on air“ Plattform ermöglichte das Highlight ortsunabhängig zu verfolgen. Die Aufzeichnung steht den registrierten Teilnehmenden weiterhin on demand zur Verfügung.

Ein weiterer beliebter Anlaufpunkt war der bereits seit einigen Jahren etablierte Gemeinschaftsstand "Automation meets IT“. 23 Unternehmen nutzten den starken Auftritt im Verbund, um ihre digitalen Lösungen für die Automatisierung einem breiten Fachpublikum zu präsentieren und von dem Dialog mit Experten zu profitieren. Intensive Gespräche wurden vor Ort unter anderem zu den Themen hochsichere Datenkommunikation, Maintenance Software, KI Anwendungen oder auch hochtechnologisierte Steuerungslösungen geführt.