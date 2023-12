Jens Fabrowsky begründet seine Wechsel-Entscheidung so: „Hier geht es darum, dass Industrie 4.0 greifbar wird. KI in der Fertigung, Roboter im Haushalt: Das sind die richtig großen Visionen unserer Tage! Und Neura Robotics hat das Know-How und den Mumm, all dies Realität werden zu lassen. Jetzt in dieser wichtigen Scale-Up Phase des Unternehmens dabei sein zu können, ist eine einmalige Gelegenheit.“

Laut Fabrowsky ist Neura Robotics das richtige Unternehmen am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Dafür sprechen bereits bestehende, internationale Lieferabkommen über etwa eine halbe Milliarde Euro, die in den kommenden Jahren bedient werden müssen. Erst im Sommer 2023 hatte NEURA Robotics mit 65 Millionen Euro eines europäischen Investoren-Konsortiums den Wachstumsturbo gezündet und sich damit zudem endgültig von den chinesischen Gründungspartnern verabschiedet. Mit diesem Schritt hat Neura-Gründer und CEO David Reger die kognitive Robotik wiederholt als Leitidee für die Zukunft der deutschen Wirtschaft positioniert.