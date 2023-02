Christoph Ryll ist ein Robotikenthusiast der ersten Stunde. Er hat Robotik in Wien studiert und seine ersten Sicherheitskonzepte für kollaborierende Robotik auf der Automatica 2008 dem Fachpublikum präsentiert. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Robotics Consulting in Fürstenfeldbruck. Außerdem ist er Gründungs- und Vorstandsmitglied im Deutschen Robotik Verband sowie Mitglied der Plattform Maschinensicherheit der AUVA. Mit dem Buchautor haben wir über die größten Herausforderungen bei der Implementierung von Cobots in der Industrie gesprochen.

In Ihrem Buch zeichnen Sie die Entwicklung der kollaborativen Robotik der vergangenen zwei Jahrzehnte nach. Der überwiegende Teil des Buches ist aber den verschiedenen Sicherheitsrichtlinien gewidmet. Für welche Zielgruppe ist dieses Buch gedacht?

Christoph Ryll: Das Zielpunkt ist der Endanwender. Gerade in Zeiten der Do-it-yourself-Robotik soll es ja laut den Marketingversprechen der Hersteller so sein, dass man den Cobot bestellt, auspackt und sofort einsetzen kann. Aber es gibt da viele normative Aspekte, die wir mit diesem Buch aufzeigen wollen. Insbesondere betrifft das die KMUs, denn die heutige Robotik kann man tatsächlich eigenständig implementieren. Dazu braucht man aber einen Fahrplan.



Im Buch werden insgesamt elf Richtlinien besprochen, die in der kollaborativen Robotik von Relevanz sind. Welche Richtlinien sind dabei die wichtigsten aus der Sicht des Anwenders?



Ryll: Die wichtigste Norm in der Robotik ist die ISO 10218-2, das ist eine harmonisierte Norm und berechtigt zur Konformitätsvermutung, wenn man diese komplett einhält. Alle anderen Normen, die angeführt sind, sind natürlich auch wichtig. Aber sie sind in irgendeiner Form in der harmonisierten Norm inkludiert.