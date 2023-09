Welche Anwendungen sehen Sie speziell für die Industrie, die derzeit möglich sind?

Mairhofer: Es gibt drei Bereiche, in denen Quantenalgorithmen bzw. Quantencomputer klassischen Computern wirklich überlegen sind: das Faktorisieren und Zerlegen von Primzahlen sowie komplexe Simulationen. Man wird in absehbarer Zukunft keine Taschenrechner bauen, die auf Quantencomputern basieren, da sie nicht nur Overkill sind, sondern auch weil Quantencomputer in vielen Bereichen nicht so leistungsfähig sind wie klassische Computer. Das ist jener Bereich, wo unsere derzeitigen Kryptographie-Standards brechen werden. Allerdings benötigen wir dafür noch wesentlich leistungsstärkere Quantencomputer. Die anderen beiden Felder umfassen die Suche in unorganisierten Datenbanken und Optimierungsaufgaben, bei denen wir ein sehr großes Potenzial sehen. Optimierungsaufgaben liegen vielen Problemen zugrunde, denen wir in der Industrie begegnen, zum Beispiel der Planung von Produktionsabläufen oder Routen von LKWs und Zügen in der Logistik. Wenn neuartige Materialien und Wirkstoffe entwickelt werden müssen, dann bewältigen wir Optimierungsaufgaben, wie das Berechnen von Molekülbindungen. Solche Optimierungsaufgaben sind typisch. Im FinTech-Bereich begegnen wir Optimierungsproblemen, wie bei der Optimierung von Portfolios oder der Risikooptimierung von Finanzprodukten. Wer sich jetzt damit auseinandersetzt, erlangt einen entscheidenden Vorteil auf dem Markt.

In Tirol und Wien gibt es einige Unternehmen, die sich mit Quantencomputing beschäftigen. Wie gut sind wir in Österreich, wenn es darum geht, die Ergebnisse aus der Forschung erfolgreich in die Praxis zu überführen?

Mairhofer: Österreich ist in der Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Quanteninformation international führend. Wir können uns problemlos mit Ländern wie den USA oder China messen und haben mit Anton Zeilinger seit 2022 einen verdienten Nobelpreisträger in diesem Bereich. Allerdings besteht nach wie vor eine Herausforderung darin, diese Grundlagenforschung in marktreife Technologie umzusetzen. In Wien gibt es mehrere Unternehmen, die erfolgreich versuchen, in enger Zusammenarbeit mit Universitäten und Hochschulen marktreife Technologie aus der Grundlagenforschung zu entwickeln. Es muss jedoch ehrlicherweise gesagt werden, dass es in ganz Europa und auch in Österreich erheblichen Nachholbedarf gibt, um das volle Potenzial auszuschöpfen und diesen Übergang effektiv zu bewerkstelligen.