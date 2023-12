Die Nachfrage nach IIot-Lösungen ist derzeit besonders groß. Mit der Produktfamilie netFIELD bietet Hilscher in diesem Bereich ein breites Spektrum an Lösungen an. „Wir haben festgestellt, dass Industrial IoT erst dann seine Wirkung entfaltet, wenn man Daten effektiv nutzbar machen kann“, erklärt Kuljici. Dafür bietet Hilscher in diesem Bereich Edge Gateways, entsprechende containerisierte Applikationen sowie eine Plattform zum Management von Hardware und Software an.

Die IO-Link-Technologie bildet bei Hilscher einen zusätzlichen Pfeiler des Produktportfolios. Komplexe Sensoren oder Aktoren lassen sich mit den netFIELD-IO-Link-Wireless-Master-Lösungen drahtlos in Real-Time-Ethernet-Netzwerke einbinden. „Das Thema Wireless wird hier in Zukunft eine große Rolle spielen. Da haben wir mit IO-Link bereits eine Lösung, wo wir sagen: Drahtlose industrielle Kommunikation ist möglich.“