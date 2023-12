Eine weitere Stärke von KI ist, dass sie sich sehr gut mit anderen zukunftsweisenden Technologien kombinieren lässt. Dazu gehören smarte Daten- und Dokumentenmanagementsysteme (DMS) sowie Virtual Reality und Augmented Reality. Die produktive Verbindung aus KI und einem DMS unterstützt Unternehmen etwa bei der Verwaltung digitaler Zwillinge – sprich der virtuellen Abbildung von Produkten, Anlagen oder Prozessen. Nutzer setzen diese Digital Twins beispielsweise in VR- oder AR-Anwendungen ein, um eine immersive oder erweiterte Darstellung von realen Objekten zu erhalten. Auf diese Weise ist es etwa möglich, eine Produktionsmaschine aus der Ferne zu warten. Vor Ort vergleichen Mitarbeitende – unterstützt durch KI – die Soll-Werte der virtuellen Maschine mit jenen des realen Pendants und führen die notwendigen Maßnahmen durch.

VR- und AR-Anwendungen, die in ein DMS integriert sind, ermöglichen es zudem, mit speziellen Brillen auf CAD-generierte 3D-Modelle zuzugreifen und sie in einer virtuellen oder erweiterten Realität zu visualisieren. In der Praxis können so einzelne Komponenten auf Schwachstellen oder Verbesserungspotenzial überprüft werden, die von einer KI als solche identifiziert worden sind.