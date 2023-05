Die großen Industrieverbände schlagen Alarm, es fehlen in Technik und Informatik derzeit 40.000 Arbeitskräfte. Den Wertschöpfungsverlust für 2023 beziffert eine Studie des Industriewissenschaftlichen Institut mit 6,4 Mrd. Euro. In der Presseaussendung heißt es sogar: „Die Zukunft sieht noch düsterer aus“. Teilen Sie diese pessimistische Einschätzung, was die Auswirkungen des Fachkräftemangels betrifft?

Sebastian Schlund: Die Zukunft ist so, wie wir sie gestalten. Wenn wir nichts tun, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird es auch so kommen wie befürchtet. Die Zahlen zur Demographie kennen wir, wir wissen wie viele Menschen in den letzten Jahren geboren wurden und wie viele Menschen aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Ich möchte eine aus Sicht der Industrie interessante Zahl ergänzen: Insgesamt werden in den kommenden 10 Jahren rund 500.000 Personen am österreichischen Arbeitsmarkt fehlen – das sind ziemlich exakt so viele Menschen wie heute in der gesamten sachverarbeitenden Industrie arbeiten. Daher verstehe ich die pessimistische Einschätzung, wobei ich glaube, dass mit dieser Art der drastischen Formulierung auch die Dringlichkeit der Problematik vor Augen geführt werden und sozusagen Leidensdruck erzeugt werden soll.