Cybersecurity spielt derzeit eine große Rolle, nicht zuletzt wegen der EU-Richtlinie NIS2. Welche Auswirkung hat das auf den Bereich der Antriebstechnik?

Alexander Pesendorfer: Das ist richtig. Die wachsende Bedrohung aus dem Cyber-Raum und die zunehmende Digitalisierung von Produktionsanlagen machen Security zu einem wirklichen Trend in der Antriebstechnik. Zudem hat die Europäische Kommission im September letzten Jahres den Entwurf eines Cyber Resilience Acts (CRA) vorgelegt. Ziel ist, die Cyber-Sicherheit von Produkten, die miteinander oder mit dem Internet verbunden werden können, entscheidend zu verbessern. Und genau damit wird die Security zu einem essenziellen Bestandteil für den Verkauf von Produkten in der EU​. Nach aktuellem Stand tritt das Gesetz 2024 in Kraft. Das bedeutet, die neuen Regelungen betreffen alle Unternehmen, die Produkte mit digitalen Elementen herstellen. Das Thema Security ist bereits seit Längerem ein wichtiger Bestandteil der Digitalisierungsstrategie bei STÖBER. Als Basis verwenden wir die Security-Norm für industrielle Automatisierungssysteme, die „IEC 62443“. Sie enthält Richtlinien und Best Practices für die Sicherheit von Informations- und Steuerungssystemen in industriellen Umgebungen. Und zeigt ganz konkret Maßnahmen z. B. in Sachen Zugriffskontrolle oder Netzwerksicherheit auf. Ein wichtiger Bestandteil von Security ist aber auch die sicherheitsgerechte Auslegung von Prozessen, beispielsweise, dass zwischen dem Versand von Produkten und der Ankunft beim Kunden kein Unbefugter Produkte manipulieren kann. Alles in allem kann ich sagen, wir sind „am Puls der Zeit“ und unsere Entwicklungsabteilung ist darauf fokussiert, unsere Produkte und Prozesse sicherheitsgerecht zu gestalten. Und damit die gesetzlichen Forderungen in vollem Umfang zu erfüllen.

Welche Einsatzmöglichkeiten sehen Sie für KI in der Antriebstechnik?



Alexander Pesendorfer: Künstliche Intelligenz hat in der Antriebstechnik eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten, die vor allem Effizienz, Leistung und Zuverlässigkeit von Antriebssystemen verbessern können. An erster Stelle sehe ich hier die vorausschauende Wartung von Antriebskomponenten wie Motoren oder Getrieben, also Predictive Maintenance. Hier können frühzeitig Anomalien und Verschleiß erkannt werden, wodurch natürlich Wartungsarbeiten besser geplant und Stillstände vermieden werden können. Mit unserem Ansatz von Predictive Maintenance, der STÖBER „Virtual Lifetime“, können Sie vor allem die Lebensdauer über ein modellbasiertes Analyseverfahren berechnen und Ihren Antrieb optimieren. Besonders hervorzuheben ist hier der lizenzfreie Ansatz, der ohne externe Sensorik auskommt und steuerungsunabhängig funktioniert.