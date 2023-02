Die Vermutung, dass die Digitalisierung der Produktion hauptsächlich durch drahtlose Kommunikation ermöglicht würde und kabelgebundene Verbindungstechnik dadurch zurückgedrängt wird, hat sich mittlerweile als nicht richtig herausgestellt. Wie oft sind Sie damit konfrontiert worden, dass man in Zukunft eh keine Kabel mehr brauchen würde? Passiert Ihnen das heute auch noch?



Martin Grabler: Mit Fragen zu dieser Thematik wurden wir vor einigen Jahren tatsächlich regelmäßig konfrontiert. In Detailgesprächen hat sich sehr rasch herausgestellt, dass eine kabelgebundene Datenübertragung, vor allem in Bezug auf Reichweite und Zuverlässigkeit der Verbindung, unverändert das Maß aller Dinge ist.



Es gibt den Trend zu modularer, nicht mehr hierarchisch organisierter Produktion und zur Einbindung von IIoT-Funktionalitäten: Wie weit ist da die Entwicklung in der Industrie, speziell in Österreich? Wer hat die Nase vorne, wo ist noch das größte Potenzial?



Grabler: Auf den letzten namhaften Messen wurden bereits modulare Anlagen präsentiert, die Prozess-Schritte in der Herstellung sinnvoll in eigenständigen Modulen realisieren. Auch große Softwarehersteller haben sich dem Thema gewidmet und entwickeln Umgebungen, die es ermöglichen, online getätigte Bestellungen direkt weiter zu verarbeiten und die produzierten Produkte in kürzester Zeit dem Bedarfsträger zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet, dass solche Module nicht nur aus der Hardware bestehen, sondern auch mit ihrer eigenen Recheneinheit ausgerüstet sind. Diese kann wiederrum selbstständig Informationen mit angekoppelten Modulen austauschen. Branchen, die ihren Kunden hochindividualisierte Produkte zur Verfügung stellen, werden aus heutiger Sicht sicherlich den größten Nutzen daraus ziehen und Antreiber sein.