Die meisten Unternehmen verwenden mittlerweile Cloud-Dienste. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass der Betrieb und damit auch die Sicherheit vom Cloud-Anbieter und Nutzer gemeinsam gestaltet werden. Der Grad der Eigenverantwortung ist davon abhängig, ob man Infrastruktur-, Plattform- oder Software-as-a-Services aus der Cloud bezieht. Der Cloud-Betreiber übernimmt die physische Sicherheit (etwa des Gebäudes durch Zugangskontrollen etc.). Wer Infrastruktur-as-a-Service nutzt, etwa virtuelle Server hostet, muss sich um Themen wie Firewall, Netzwerksicherheit, Betriebssystem usw. selbst kümmern.

Bei Platform-as-a-Service muss der Entwickler die Anwendungssicherheit selbst gewährleisten. Software-as-a-Service schränkt den Anwender auf die Nutzung und Gestaltung zwar stärker ein, dafür aber übernimmt der Cloud-Anbieter die meisten Sicherheitsaspekte. In der Praxis gibt es oft einen Mix aus IaaS, PaaS und SaaS, wobei die eigene IT in allen Bereichen fit sein muss.