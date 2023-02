Die Schere ist groß: Lediglich acht Prozent der technischen Berufe werden in Österreich von Frauen besetzt. Obwohl die wissenschaftlichen Einrichtungen und die Politik vermehrt in die Bewerbung für technische Studienfächer und begleitende Förderprogramme investieren, bleiben die großen Erfolge aus. Das manifestiert sich auch in den Chefetagen der Unternehmen. Gerademal 8,9 Prozent der Positionen in den Geschäftsführungen sind weiblich besetzt. Noch dramatischer ist die Lage in den Industrieunternehmen, wo nur 5,1 Prozent der Jobs an Frauen vergeben sind.

Im vergangenen Wintersemester erreichte die FH Technikum Wien einen Meilenstein. Erstmals waren mehr als 1.000 Studentinnen für ein technisches Studium inskribiert. Ein wichtiger Schritt, denn Frauen in technischen Berufen sind in Österreich nach wie eine Seltenheit und das trotz der „händeringenden“ Suche nach Fachkräften, von der man so oft hört.