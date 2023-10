Vor wenigen Jahren haben wir noch von der Arbeitswelt 4.0 gesprochen: von der Schaffung einer nie da gewesene Handlungsfreiheit aufgrund der digital getriebenen Flexibilisierung von Arbeitsort und Arbeitszeit. Seitdem ist technisch viel passiert, so dass wir heute von der Arbeitswelt 5.0 sprechen müssen. Diese wird in einem sehr viel höheren Ausmaß von KI geprägt sein, also von intelligenter Assistenz, benutzeroptimierter Informationsbereitstellung und der Implementierung neuer KI-Technologien in fast allen Unternehmensbereichen. Diese Entwicklung geht neben einer hohen Dynamik auch mit einem erhöhten Energieverbrauch einher – etwa bei Training und Betrieb von Large-Language-Models, was nichts anderes ist als ressourcenintensive digitale Rechenoperationen.

Das macht es notwendig, den Wandel hin zu mehr KI nachhaltig zu gestalten. Nachhaltigkeit ist derweil ein Begriff, den wir im Zuge der Klimakrise fast schon inflationär benutzen, der aber auch ökologische, ökonomische sowie soziale Aspekte beinhaltet. Während ökologische Nachhaltigkeit den Schutz von Natur und Umwelt beschreibt, steht die ökonomische Nachhaltigkeit für die dauerhafte Sicherung unserer Wohlstandsgrundlage.

134 der 169 UN-Nachhaltigkeitsziele können indes von der Nutzung von KI profitieren, sofern Rebound-Effekte vermieden werden. Nur 59 können demgegenüber negativ durch KI-Nutzung beeinflusst werden, was vor allem durch den enormen Energieverbrauch zu erklären ist.