Sie bieten eine einfache Lösung an, um KI in der Industrie zu implementieren. Was sind die technischen Herausforderungen und Anforderungen für Unternehmen, um überhaupt in Sachen KI einsteigen zu können?

Michael Kühne-Schlinkert: Es gibt zunächst ein Grundproblem, beim Einsatz von KI in der Industrie: Die Unternehmen wollen ihre Daten nicht teilen. Das ist natürlich nicht nur auf die Industrie begrenzt. Aber wir sehen das vor allem bei Industrieunternehmen, deren USP ist, dass sie einen Prozess in Perfektion ausführen können. Das führt dazu, dass ganz viele Unternehmen Schwierigkeiten haben, alleine ausreichend Daten zu generieren, um sinnvolle Optimierungen durchzuführen. Hinter diesem Problem stehen viele unterschiedliche Motive, wieso Daten nicht geteilt werden. Zum einen sind das rechtliche Bedenken, die personenbezogene Daten betreffen. Es gibt auch technische Herausforderungen, die man in der Regel auch lösen kann, aber hinter den Bedenken stehen wirtschaftliche Überlegungen. Und drittens sind die strategischen Gründe. Die Unternehmen wollen ihre Wettbewerbsstellung sichern und lehnen es ab, ihre Daten zu teilen. Und all diese Faktoren machen den Einsatz von KI in der Industrie unnötig schwer.