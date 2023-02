Mit dem Angebot soll gezielt auch der Mittelstand angesprochen werden, denn in der Praxis habe man die Erfahrung gemacht, dass die Security auf die leichte Schulter genommen wird. "Es ist so lächerlich einfach, in Unternehmen einzudringen. Die Cybersicherheit in den Unternehmen ist grandios schlecht aufgestellt." Interessant ist, dass gerade im Industrieland Deutschland das Thema stark vernachlässigt wird: "Die Wahrnehmung der Bedrohung ist in skandinavischen Ländern sehr viel realistischer als bei uns. Beim Thema Digitalisierung und damit auch Cybersicherheit sehe ich bei uns eine unglaubliche Arroganz und Hochnäsigkeit."



Landström sieht hinter der Tabuisierung ein kulturelles Problem. Nur wenige Fälle dringen in die Öffentlichkeit durch, die Dunkelziffer sei immens. "Die ganzen großen Angriffe auf die deutsche Industrie, sind nie in der Presse gelandet. Ich habe etliche davon betreut, darf aber natürlich nicht sagen, welche. Kein einziger Fall, hat es in die Presse geschafft. Ich habe einige Jahre bei Airbus in der Verteidigungssparte gearbeitet und habe bei Unternehmen Angriffe gesehen, wo ich heute sage, es ist klar, wieso darüber nicht geredet wird. Wenn das öffentlich würde, hätte das Folgewirkungen auf die Bundeswehr, die NATO-Ebene und darüber hinaus. Deswegen werde ich nicht müde zu sagen, dass jedes Engagement in dem Rahmen von vornehinein gut ist, weil es die Dringlichkeit verdeutlich, dass sich hier größere Mächte Lösungsansätze überlegen müssen. Denn die Industrie alleine wird hier keine Lösung finden."