Mit der Komplexität der Projekte steigen die Anforderungen an das Know-how der Technikerinnen und Techniker. Darum investiert SICK in die Aus- und Weiterbildung – sowohl bei den eigenen Mitarbeitenden als auch extern. „Wir sind ein tolles Team. Man spürt das persönliche Engagement und die Freude am gemeinsamen Erfolg. Das ist eine wichtige Motivation, um sich stetig weiterzuentwickeln und immer wieder Neues zu lernen. In einem technologischen Umfeld ist das heute entscheidend. Darum kommen wir 2024 verstärkt mit maßgeschneiderten Technologieevents zu unseren Kunden und bringen so die neusten Trends direkt zu ihnen die Fertigung. Dabei denken wir auch an Schulen, Universitäten und andere Partner im Bildungsbereich – wie etwa die FHs Joanneum, Innsbruck, das Technikum Wien oder das BFI Steiermark – mit denen wir im Rahmen unserer Corporate Social Responsibility enge Partnerschaften pflegen. Denn dort wächst schon heute das Know-how für die Herausforderungen von morgen heran. Da muss man weit über 2024 hinausdenken “, unterstreicht der Geschäftsführer von SICK Österreich.