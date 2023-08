Der bevorstehende Durchbruch von Quantencomputern birgt erhebliche Risiken für die Automobilindustrie, so dass die Implementierung von Post-Quantum-Kryptografie (PQC) unerlässlich ist. Unter anderem das National Institute of Standards and Technology (NIST) in den USA ist sich dieser Risiken bewusst und ergreift Maßnahmen, um sie zu bewältigen. Seit 2015 sucht das NIST nach neuen Verschlüsselungsalgorithmen, die diejenigen ersetzen sollen, die von Quantencomputern potenziell geknackt werden können. Im Juli 2022 präsentierte das NIST dann die ersten vier quantenresistenten kryptografischen Algorithmen für allgemeine Verschlüsselung und digitale Signaturen. Diese Algorithmen werden in den Post-Quantum-Kryptostandard des NIST aufgenommen, der in etwa zwei Jahren fertiggestellt werden soll.

Die Automobilindustrie kann es sich jedoch nicht leisten, bis dahin zu warten, da die Fahrzeuge, die bereits jetzt auf der Straße sind, eine Lebensdauer von 10 bis 15 Jahren haben. Eine groß angelegte Rückrufaktion und der Austausch aller Fahrzeugalgorithmen zwei Jahre nach Zulassung ist nicht hinnehmbar. Demnach muss sofort eine Lösung gefunden werden.

Eine praktikable Lösung zur Abschwächung potenzieller Risiken, die mit veralteten Verschlüsselungsalgorithmen in vernetzten Fahrzeugen verbunden sind, ist die Verwendung sicherer Over-the-Air (OTA)-Lösungen. Diese drahtlose Bereitstellung neuer Software, Firmware oder anderer Daten für mobile und IoT-Geräte wird eingesetzt, um künftige Aktualisierungen oder den Ersatz neuer Verschlüsselungsalgorithmen vorzubereiten und zu ermöglichen. Mit diesem praktischen Ansatz können Automobilhersteller sicherstellen, dass ihre Fahrzeuge mit den neuesten und sichersten Verschlüsselungsmethoden ausgestattet sind, wodurch das Risiko von Cyberangriffen gemindert und die allgemeine Sicherheit der Fahrzeuge erhöht wird. In der Vergangenheit mussten Software-Updates von einem Techniker in einem Autohaus persönlich durchgeführt werden, was kostspielig und zeitaufwändig war. Dank Secure OTA können Aktualisierungen nun drahtlos an die Fahrzeuge gesendet werden, was sowohl den Automobilherstellern als auch den Kunden Zeit und Geld spart.