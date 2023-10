Im Jahr 2013 haben Sie zum ersten Mal den ,,Hobbit“ vorgestellt, eine Art kostengünstigen Pflegeroboter. Wie weit sind wir auf dem Weg zum Einsatz von Robotern in der Pflege? In Japan wird schon seit Jahrzehnten sehr viel Geld in diesen Bereich investiert, aber der Durchbruch will einfach nicht gelingen.

Vincze: Ja, es ist extrem schwierig, den Durchbruch zu schaffen. Aber ich habe damals schon gesagt: Für einen Roboterarm, der in seiner Umgebung etwas Nützliches macht, braucht man einfach sehr viele verschiedene Komponenten. Und dann braucht er relativ viele Freiheitsgrade, ein Arm braucht mindestens sechs Freiheitsgrade. Da ist der Kostenfaktor noch hoch. Und die Zuverlässigkeit lässt auch noch zu wünschen übrig. Aber es wird kommen, es wird nur einfach mehr Zeit in Anspruch nehmen. Sie kennen sicher das Mooresche Gesetz: Alle zwei Jahre verdoppeln sich der Speicherplatz und die Rechenleistung. In der Robotik haben wir eine Produktivitätssteigerung, die normalerweise bei 3 % pro Jahr liegt.

Sie leiten auch das Organisationskomitee für die International Conference on Robotics and Automation, die 2026 nach Wien kommt. Wie laufen die Vorbereitungen?

Vincze: Das ist die größte Konferenz im Bereich der Robotik, die wir in unserem Forschungsbereich haben. Mit fast 5.000 Teilnehmern fand sie dieses Jahr in London statt. Wir nehmen an, dass wir in drei Jahren diese Zahl überschreiten werden. Ich glaube, es ist spannend, wenn wir diese Firmen und diese Forscher in Wien haben, dann sollte man auch den Österreicherinnen und Österreichern erklären, dass Roboter nicht, wie in den Filmen, etwas Böses sind, sondern dass Roboter auch gute Dinge tun können, dass sie den Menschen helfen können. Ich hoffe, dass ich möglichst viele Kinder und Jugendliche dafür begeistern kann. Denn das ist die praktische Zukunft.