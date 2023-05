Schon vor der Pandemie und den darauf folgenden Krisen zielte die EU mit Fördermaßnahmen darauf ab, strategisch wichtige Industriesektoren wieder nach Europa zu bringen. Durch den Chipmangel, der vor allem die deutsche Automobilindustrie stark ins Wanken gebracht hat, haben sich diese Anstrengungen stark intensiviert. Doch die Experten sehen hier großen Nachholbedarf, wenn man sich im Wettbewerb mit den Industriegroßmächten China und den USA durchsetzen will.

Ich glaube, in der Praxis sieht man noch nicht sehr viel davon. Ich würde es aber trotzdem nicht als Wunschvorstellung bezeichnen, weil das einfach sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Das ist ein längerfristiger Prozess, es muss das Qualifizierungssystem in diese Richtung umgestellt werden, es müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich eine richtige Geschichte. Insbesondere, weil ja auch jetzt gerade in der Energiekrise noch einmal klarer wurde, dass man unabhängiger von externen Zulieferern werden muss”, so Marterbauer.

Felbermayr hat vor Kurzem in einem Interview das Ende der 30 glorreichen Jahre der Globalisierung verkündet. Doch den Umkehrschluss, dass sich die europäische Industrie wieder stärker in die Heimat verlagert, sieht der Ökonom noch nicht: “Da muss man wirklich mit der Lupe suchen. Es stimmt, dass die Lieferketten tendenziell kürzer werden. Aber die Effekte sind klein. Die Auswirkungen der IPCEI-Förderprojekte sieht man in den Daten noch nicht, da ist noch nicht wirklich etwas Großartiges passiert. Da müssen wir erst abwarten, bis diese Dinge anlaufen und auch tatsächlich die Produktion anläuft. Aber ich rechne mir nicht aus, dass es da Nettoeffekte für die Industrieproduktion in Europa geben wird, weil die Facharbeiter, die insgesamt knapp werden, dann in die geförderten Branchen gehen und aus anderen Sektoren abgezogen werden. Deswegen bin ich skeptisch, ob man mit solchen Fördermaßnahmen ein Revival der Industrie-Wertschöpfung in Europa hinkriegt.”