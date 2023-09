Was sind die Ziele der Kunden, die sich an Sie wenden?

Korten: Unsere Kunden haben in der Regel das Ziel, ihre Produktionsprozesse zu optimieren und effizienter zu gestalten. Wir unterstützen sie dabei, indem wir ihnen Lösungen anbieten, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Mit MTP bieten wir eine innovative Lösung an, die es unseren Kunden ermöglicht, ihre Modularisierungsprojekte erfolgreich umzusetzen und somit die Produktion zu verbessern. Der Trend geht eindeutig in Richtung Plug-and-Produce und mit MTP sind wir auf dem richtigen Weg. Unsere jahrelange Erfahrung und unser Knowhow im Bereich der Automatisierung sind ein großer Vorteil für unsere Kunden und ermöglichen es uns, ihnen maßgeschneiderte Lösungen zu bieten.

Wenn jemand auf Sie zukommt und ein Modularisierungsprojekt durchführen möchte, wie läuft dann eine solche klassische Integration in der Praxis ab?

Korten: Da die MTP-Norm noch in der Entwicklungsphase ist, gibt es derzeit viel Raum für Zusammenarbeit und Entwicklung von Anwendungsmöglichkeiten. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um gemeinsam Ideen zu entwickeln und Proof-of-Concepts durchzuführen. Unser MTP-Gateway ermöglicht eine einfache Umrüstung von Bestandsgeräten auf MTP, was eine kosteneffektive Option darstellt. In der Praxis ist es oft der Ausgangspunkt, da Bestandsgeräte nicht unbedingt entsorgt werden müssen, um mit dem neuen Standard arbeiten zu können. Mithilfe unserer umfassenden Erfahrung und innovativen Lösungen können wir unseren Kunden bei der nahtlosen Integration von MTP in ihre Produktionssysteme behilflich sein. Immer mehr Unternehmen erkennen die Vorteile von MTP und setzen auf diesen Standard, um ihre Produktion zu optimieren. Aber in Zukunft, wenn sich der Standard weiter etabliert, wird es natürlich so sein, dass diese Geräte schon MTP-ready ausgeliefert werden.

Und das Kernstück ist das MTP-File, eine XML-Datei mit Parametern, die automatisch erstellt wird …

Korten: Genau, da es sich um eine sehr umfangreiche Datei handelt, haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir unseren Kunden die Bearbeitung erleichtern können. Daher haben wir die MTP-Suite entwickelt, die unter anderem den MTP-Editor beinhaltet. Dieser Editor beinhaltet eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche, mit welcher Kunden ihre MTP Datei auf einfache Weise erstellen können. Es können Funktionen wie die Kommunikation, die Archivwerte und Dienste definiert werden. Die Konfiguration liegt somit vollständig in den Händen des Endanwenders und ermöglicht eine einfache Anpassung der Module an die individuellen Anforderungen des Kunden.