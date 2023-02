Das neue Jahr ist noch jung und wir alle sehen den kommenden Chancen mit Zuversicht entgegen. Betrachten wir jedoch das Thema Security, steht bereits jetzt fest, dass 2022 keine Erleichterung in Sachen Cyberbedrohungen mit sich bringen wird. Der heute zelebrierte Data Protection Day steht bewusst am Beginn des Jahres gesetzt, um Bewusstsein für das Thema Datenschutz zu schaffen. Anders als in früheren Jahren ist dieses Bewusstsein inzwischen in den meisten Unternehmen gewachsen. Nicht nur, dass rechtliche Vorgaben und Verordnungen – hierzulande allen voran die DSGVO – immer höhere Anforderungen an den Schutz sensibler Daten stellen. Gleichzeitig haben die Veränderungen in der IT wie im Arbeitsleben das Bewusstsein der Unternehmen für diese Problematik geschärft.



Darüber hinaus nimmt die Summe der Daten exponentiell zu, wobei insbesondere maschinell erzeugte Daten ein enormes Wachstum verzeichnen. So nahmen beispielsweise, und vielleicht in direktem Zusammenhang mit den pandemiebedingten Home-Office-Regelungen, unsere Online-Interaktionen erheblich zu, wobei unsere Navigation zwischen verschiedenen Websites virtuelle, persönliche Fußabdrücke in Form von Clickstream-Daten hinterlässt. Die fortschreitende Weiterentwicklung von Systemen und Services im Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) sowie Smart Assistants führt außerdem zu einem Anstieg der Sensordaten, der Verbindungsdaten und des allgemeinen Netzwerkdatenverkehrs, die alle in dem einen oder anderen Protokoll landen. Die Basis hierfür wurde anhand von 5G-Netzwerken geschaffen, sodass alle Endgeräte überall miteinander verbunden sein können. So prognostizierte IDC bereits 2020 für das Jahr 2025 55,7 Milliarden verbundene Geräte, von denen wiederum drei Viertel mit einer IoT-Plattform verbunden sind und enorme Datenmengen erzeugen.